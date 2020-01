Príncipe Harry e Meghan Markle abdicam dos títulos reais

Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram esta quarta-feira, na conta oficial de Instagram, que vão abdicar dos títulos reais e que deverão mudar-se para a América do Norte.

Os duques de Sussex vão "recuar como membros sénior da família real" e "trabalhar para se tornarem independentes financeiramente", mas vão "continuar a apoiar totalmente Sua Majestade, a Rainha".

Harry e Meghan dizem ter tomado a decisão "depois de muitos meses de reflexão e discussão interna". "Escolhemos fazer a transição este ano e começar a desenvolver um novo papel progressivo dentro desta instituição. Tencionamos afastarmo-nos do papel de membros sénior da Família Real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes, enquanto continuaremos a apoiar totalmente Sua Majestade, a Rainha", pode ler-se no comunicado.

"É com o vosso apoio, particularmente nos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer este ajuste. Planeamos agora equilibrar o nosso tema entre o Reino Unido e a América do Norte, enquanto honramos os nossos deveres para com a Rainha, a Commonwealth, os nossos patronos".

O casal, que está "entusiasmado" com o futuro, diz ainda que o "equilíbrio geográfico" vai permitir-lhes criar o filho "com uma apreciação para com a tradição real na qual veio ao mundo", enquanto dão à família "o espaço" para se ocupar do "próximo capítulo", no qual se inclui o lançamento da sua "entidade de caridade".