Cristiano Ronaldo, o "menino que se fez homem", faz 33 anos

Cristiano Ronaldo faz 33 anos esta segunda-feira e já recebeu os parabéns por parte da família. As irmãs Kátia e Elma e o irmão Hugo recorreram às redes sociais para felicitar o craque.

A 5 de fevereiro de 1985 nascia no Funchal, na ilha da Madeira, aquele que viria a ser um dos maiores símbolos de Portugal. O "menino" que aos 18 anos encantou a Europa do futebol cumpre o seu 33º aniversário e as primeiras mensagens de parabéns surgiram pouco depois da meia-noite.

"Mano do meu coração... Há 33 anos atrás nascia o nosso menino que hoje se fez um homem de verdade", começou por escrever Kátia Aveiro no Instagram. "Vive meu irmão, sê feliz, idade de Cristo, idade abençoada, idade de luz, amo-te pelo que és, amo-te mais pelo que me transmites, que Deus te depare com a bênção da verdade e que mantenha esse coração lindo e brilhante", pode ler-se na publicação feita pela irmã na rede social.

Há 33 anos, poucos ou nenhuns imaginariam que tinha acabado de nascer aquele que viria a ser um dos melhores futebolistas de todos os tempos. O caminho foi longo e começou cedo, aos 11 anos, quando deixou a família para viver o sonho de se tornar jogador profissional. O esforço foi recompensado e há quem o apelide de "rei".

"Que palavras poderia dizer para ti, que és meu amor, minha força, luz, vontade de continuar, meu sangue, todas estas palavras são pouco para descrever o que sinto por ti, mais um ano juntos na força e na dor e até ao fim da minha vida estamos de mãos dadas", pode ler-se na mensagem de parabéns de Elma Aveiro, irmã mais velha do futebolista. "Parabéns, que tenhas dia muito feliz e que este dia seja repleto de felicidade. Parabéns, meu rei."

Em Lisboa, no Sporting, jogou até aos 18, altura que o Manchester United se antecipou à concorrência e garantiu a sua contratação. Seguiram-se seis anos de sucessos em Inglaterra e quase nove em Madrid. Dentro de campo conquistou tudo o que havia para conquistar, com destaque para cinco bolas de ouro e um campeonato da Europa por Portugal. Fora de campo, constituiu família e é pai de quatro filhos, três deles nascidos em 2017.

Hugo Aveiro, o mais discreto dos irmãos do craque, também não quis deixar passar a data em branco e felicitou-o no Instagram: "Parabéns, campeão. És o melhor."