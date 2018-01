Madonna publica fotografia polémica com a filha Lourdes Maria

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:13, atualizado às 15:16 Facebook

Madonna começou o ano ao lado da filha mais velha, Lourdes Maria, e publicou uma fotografia no Instagram, em que a jovem aparece com a depilação por fazer na zona das axilas. Os comentários multiplicaram-se nas últimas horas.

A viver em Lisboa desde setembro, a "rainha da pop" escolheu celebrar o novo ano com uma festa em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde reuniu família e amigos. A filha mais velha da cantora, Lourdes Maria, foi uma das presenças no evento, mas é uma fotografia das duas, publicada nas redes sociais, que está a ser notícia no primeiro dia do ano.

A jovem, de 21 anos, posou ao lado da mãe com pelos nas axilas, numa imagem em que surge orgulhosamente de braços levantados. "Estamos prontas para ti, 2018!", escreveu Madonna, na legenda da fotografia, publicada este domingo à noite.

Os comentários à fotografia multiplicaram-se nas horas seguintes à publicação. Se alguns fãs da artista elogiam a coragem e a afirmação feminista de Lourdes, outros criticam ferozmente a imagem da jovem.

"Ela nunca ouviu falar em depilação?", pergunta uma internauta. "Ela só quer atenção" e "Faz a depilação à tua filha! Ela é uma menina, não é um homem!" foram outras das observações dos fãs. Por outro lado, várias mulheres quiseram deixar palavras de apoio. "Continuam lindas na mesma", escreveu uma fã. "Orgulhosa por ser vossa fã", comentou outra seguidora.

Esta, porém, não é a primeira vez que Lourdes Maria surge com as axilas não depiladas. Em outras ocasiões a jovem deixou-se fotografar sem a depilação feita.