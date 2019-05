As primeiras imagens do filho de Meghan e Harry

Sara Oliveira Hoje às 12:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Sorridentes e muito cúmplices, o príncipe Harry e Meghan Markle, cumpriram o prometido e, esta quarta-feira, apresentaram o filho ao Mundo.

Foi no castelo de Windsor, no interior do palácio, que os duques de Sussex protagonizaram o tão aguardado momento, dois dias depois de terem sido pais, com o bebé embrulhado numa manta branca (da mesma cor do vestido de Meghan) e ao colo de Harry.

Emocionada, Meghan Markle tomou da palavra para confessar que a estreia na maternidade "foi uma experiência muito emocionante, mágica". "Tenho um dos melhores meninos do mundo", acrescentou.

Perante a imprensa, o bebé manteve-se sempre muito sossegado e a recém-mamã assegurou que "é muito calmo". Até agora, "tem sido um sonho e dias muito especiais".

Para já, Meghan não arriscou dizer com quem o filho é parecido, até porque ainda é muito pequenino, "e os bebés mudam a cada dia".

A criança veio ao mundo às 5.26 horas da passada segunda-feira, com quase 3,300 kg. Segundo a imprensa britânica, o parto realizou-se no hospital de Portland, em Londres.