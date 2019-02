Hoje às 10:37 Facebook

O artista português Carlos Costa, de 26 anos, pode ser o representante da Bielorrússia na Eurovisão.

O português , que se destacou pelas atuações no programa "ídolos" e no "The Voice", e pela irreverência que não esconde nas redes sociais, atuou num programa da Biolorrússia destino a encontrar um representante do país no concurso europeu, cuja final se realiza em Israel.

O vídeo, que foi publicado na conta oficial do YouTube do programa, à semelhança do que acontece com as músicas a concurso em Portugal, conta já com cerca de 20 mil visualizações.

No Instagram, Carlos Costa publicou uma fotografia da sua atuação. Em inglês, escreveu estar "tão grato". "Se ficar por esta fase fico feliz à mesma por ter feito amigos tão incríveis e por ter conhecido a cidade".

O jornal "JM Madeira" revela que o madeirense atuou nos estúdios da emissora bielorrussa BTRC .