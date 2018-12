Filho da atriz Maya Booth também já nasceu

Sara Oliveira Hoje às 00:41 Facebook

Vicente nasceu esta quinta-feira e é o primeiro filho da atriz Maya Booth com o empresário portuense David Quinta.

O menino junta-se aos outros bebés famosos que vieram ao mundo a 27 de dezembro, entre eles os gémeos de Inês Herédia e o Lonô de Rita Pereira.



Ao contrário das colegas, Maya nada partilhou nas redes sociais, mas o JN sabe que tudo correu dentro da normalidade.



Apesar de ter exibido no Instagram, as diferentes fases da gestação, a artista sempre primou pela discrição no que respeita à vida pessoal, até mesmo no que respeita à relação com David Quinta.



O casal está junto há cerca de dois anos e meio e Vicente marca a estreia na paternidade.