Luciana Abreu divulgou um comunicado nas suas redes sociais no qual anuncia que se vai divorciar.

Luciana Abreu casou com Daniel Souza a 21 de outubro de 2017.

Tal como tinha apurado o JN, em dezembro, o casal já se tinha separado. No entanto, a artista e o guia turístico deram uma nova oportunidade à relação em janeiro, aparecendo juntos no aniversário de Lyonce, a filha mais velha de Luciana com o futebolista Djálo.