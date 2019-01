Luciana Abreu separada desde o fim do ano

Sara Oliveira Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz e cantora Luciana Abreu estará separada de Daniel Sousa, com quem se casou a 21 outubro de 2017 - assim garantem fontes próximas, adiantando que o marido saiu de casa "no dia 30 de dezembro".

O JN tentou falar com a artista, de 33 anos. Não conseguiu. Soubemos, contudo, que Luciana foi vista com o marido e as filhas, antes do Natal, em Santo Tirso, faltando agora saber se a rutura não passa de um arrufo conjugal.

Recorde-se que o casal disse o "sim" numa cerimónia religiosa, meio ano após início de namoro. Cerca de dois meses depois, a 23 de dezembro de 2017, Luciana e Daniel foram pais das gémeas Amoor e Valentina, que nasceram prematuras e chegaram a correr risco de vida. Os dois conheceram-se através das redes sociais e o primeiro encontro foi, há dois anos, na Páscoa.

Nessa altura, Luciana Abreu, como já contou, "não acreditava no amor", devido ao final tumultuoso com o futebolista Djaló, o pai das filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii. Apaixonada por Daniel, rapidamente assumiu outras responsabilidades, parecendo ter alcançado a estabilidade que dizia desejar.

Numa altura em que relança a carreira, no Instagram, Luciana Abreu tem-se mostrado sozinha e em contexto profissional, sendo notório que há muito não partilha imagens com Daniel.