Mãe de Cristiano Ronaldo sofreu AVC

JN Hoje às 09:53, atualizado às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores Aveiro sofreu um AVC, esta terça-feira de madrugada.

A mãe do futebolista português Cristiano Ronaldo está internada no serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico. O alerta foi dado cerca das 5.30 horas, avançou a TVI 24.

Segundo o "Diário de Notícias da Madeira", o estado clínico de Dolores Aveiro inspira cuidados, embora esteja consciente e estável.

Um AVC isquémico resulta de um bloqueio do fluxo de sangue no cérebro. Sujeita a uma intervenção cirúrgica de urgência para remoção do bloqueio, Dolores Aveiro terá de esperar 12 horas para fazer novos exames, adianta o "Diário de Notícias da Madeira".

AVC

Quem afeta - Os doentes com maior risco são fumadores, diabéticos, com pressão arterial elevada, excesso de peso e colesterol alto.

Sintomas - Face assimétrica (canto da boca ou pálpebras descaídas); perda de força num braço ou perna; fala incompreensível; falta de visão súbita; forte dor de cabeça.

O que fazer - Os doentes devem recorrer ao 112. O atraso na abertura do vaso "entupido" causa mazelas que podem levar a insuficiência cardíaca, transplante ou alterações neurológicas.