Cantora sertaneja bateu um novo recorde mundial de espectadores em simultâneo através de um direto no YouTube, ao atingir as 3,2 milhões de pessoas ao mesmo tempo na noite desta quarta-feira, dia 8 de abril.

A cantora brasileira Marília Mendonça deu na noite desta quarta-feira um espectáculo ao vivo no YouTube com mais de três horas, diretamente de casa. A apresentação chegou a ter 3,2 milhões de pessoas em simultâneo, ultrapassando o direto da dupla sertaneja Jorge e Mateus que, no último sábado, tinha alcançado 3,1 milhões de espetadores ao mesmo tempo, durante um espetáculo também para a plataforma musical.

O espectáculo da cantora, que a título de curiosidade esteve sempre acessível para toda a comunidade surda do Brasil ao contar com vários intérpretes de língua gestual, foi o assunto mais comentado na rede social Twitter.

Além de apelar ao isolamento social como forma de combate ao coronavírus no Brasil, a artista arrecadou várias doações para instituições que vão ajudar os afetados pela pandemia de Covid-19.

Já na tarde de quarta-feira, durante uma conferência de imprensa sobre o coronavírus o ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, tinha mandado um recado para a cantora.

"Você gosta do contacto com sua plateia e deve estar sentido muita falta dela, mas saiba que nós como fãs de seu trabalho, ficamos mais fãs aqui no ministério da Saúde por você estar fazendo (essa live) e não estar aglomerando as pessoas. Uma boa live aí pra todo Brasil", disse Mandetta.

A artista agradeceu e elogiou, mais tarde, Mandetta: "Que massa e que honra. Parabéns pelo seu trabalho, ministro, e muito obrigada pelo recado. Um abraço", disse Marília Mendonça.

Recorde-se que recentemente Jair Bolsonaro acusou o próprio ministro da Saúde de falta de humildade e de extrapolar funções. Além de 800 vítimas mortais, o Brasil regista quase 16 mil casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Por causa da Covid-19, os concertos da cantora em Portugal foram reagendados para o dia 23 de outubro na Super Bock Arena, no Porto, e para o dia 25 de outubro na Altice Arena, em Lisboa.

A apresentação que bateu recorde está disponível na conta de Youtube da cantora. Veja abaixo: