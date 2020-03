Príncipe Carlos infetado com coronavírus

Hoje às 10:43 Facebook

O príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica, está infetado com Cov-19, anunciou a Clarence House, esta quarta-feira.

Segundo a informação oficial, o príncipe de Gales, de 71 anos, apesar de estar a sentir sintomas ligeiros, "mantém-se de boa saúde."

Um porta-voz da Clarence House, a residência de Carlos, informou também que a Duquesa de Cornwall, Camilla Parker Bowles, de 72 anos, foi também testada, mas o resultado foi negativo.

"De acordo com as indicações do Governo e por conselho médico, o príncipe e a duquesa estão agora em isolamento" no castelo de Balmoral, na Escócia, esclarece o comunicado, que acrescenta que "não foi possível identificar como o príncipe apanhou o vírus, dado o grande número de compromissos públicos em que esteve envolvido nas últimas semanas."