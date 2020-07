Ricardo Araújo Pereira e Clara de Sousa são os preferidos da TV

Sara Oliveira Hoje às 09:01 Facebook

Pivô Clara de Sousa e humorista Ricardo Araújo Pereira, da SIC, são as figuras mais apreciadas da televisão. José Rodrigues dos Santos lidera no público mais velho. Filomena Cautela preferida dos jovens e no Norte.

Clara de Sousa ficou "honrada com a escolha", apesar de surpreendida. Para Ricardo Araújo Pereira (RAP),"os resultados são simultaneamente surpreendentes e previsíveis". Mas há uma explicação, sublinhou RAP ao JN: "Surpreendentes porque nem em casa eu tenho níveis de popularidade tão elevados; previsíveis porque, sempre que estou na rua, as pessoas têm a gentileza de me fazer sentir o seu generoso apreço, quer por via de declarações simpáticas, saudações calorosas e pedidos de fotografias, quer também, devo referir, por via de apalpões". Os dois protagonistas foram as figuras preferidas dos portugueses na sondagem Aximage realizada para o JN - conduzida entre 5 e 8 de julho, bem antes do anúncio das grandes mudanças na SIC e na TVI -, a partir de uma lista com outras caras conhecidas da TV.

"Esperaria que a mulher mais popular da televisão portuguesa fosse do entretenimento e não da informação", acrescentou a jornalista da SIC, que reuniu a preferência de 29% dos inquiridos, um resultado que a fez agradecer "a confiança" dos portugueses. Logo a seguir, com 26%, ficou Filomena Cautela, que, se olharmos para os resultados mais detalhados do inquérito, foi a personalidade feminina preferida na região Norte e na faixa etária dos 18 aos 34 anos. Cristina Ferreira é o terceiro rosto feminino que os portugueses mais apreciam (teve 16% no total das preferências), seguida por Júlia Pinheiro, com 8%, e por Rita Pereira, que não passou dos 4%.

Humorista a liderar

Os dados da sondagem são também claros quanto às preferências nas personalidades masculinas. O humorista Ricardo Araújo Pereira é o mais popular em todo o território nacional e em praticamente todas as faixas etárias. No total, foi o favorito de 42% dos inquiridos, sendo seguido pelo pivô da RTP José Rodrigues dos Santos (25%), que superou RAP na faixa etária acima dos 65 anos. Longe ficaram Bruno Nogueira, Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, por esta ordem.

Perfis

Ricardo Araújo Pereira

Naturalmente carismático, faz rir os portugueses há mais de duas décadas. Nasceu a 28 de abril de 1974 e é um dos cómicos mais profícuos e talentosos da sua geração: é autor de humor na rádio, na televisão (o seu programa é o mais visto) e na imprensa, e ainda comentador político no "Governo sombra"

José Rodrigues dos Santos

O conhecido pivô da RTP tem 56 anos e é formado em Comunicação Social. Trabalhou na BBC e afirmou-se como repórter de guerra. Tem vários romances editados.

Bruno Nogueira

Aproveitou a quarentena para criar a rubrica "Como é que o bicho mexe?", com grande sucesso. Aos 38 anos, está de regresso à SIC para novos desafios a partir de setembro.

Manuel Luís Goucha

Já passou os 65 anos, e continua ativo nas manhãs da TVI. Com o regresso de Cristina, o apresentador diz que "voltou o desassossego", faltando saber se irão fazer dupla de novo.

Cláudio Ramos

Saiu da SIC para conduzir o "Big Brother 2020" na TVI, concretizando um sonho antigo. Estreou-se a 26 de abril e, paulatinamente, tem conquistado as audiências ao domingo.

Clara de Sousa

Ainda a estudar Línguas e Literaturas Modernas, começou a fazer rádio e não tardou a investir no jornalismo. Foi a primeira pivô da TVI e conduziu o "Telejornal" na RTP. Em 2000, mudou-se para a SIC. Faz parte do grupo restrito dos pivôs que conduziram noticiários nos três canais generalistas.

Filomena Cautela

É a anfitriã do "Quem quer ser milionário: alta pressão" na RTP1. Para trás, ficou o "5 para meia-noite", mas pode ser vista, a partir de 2 de agosto, em "I love Portugal".

Cristina Ferreira

Em 2018, surpreendeu com a saída da TVI para a SIC, onde conquistou audiências. Agora, faz o caminho inverso para ser diretora de Entretenimento e Ficção em Queluz de Baixo.

Júlia Pinheiro

Está há 37 anos no ar. Começou na RTP, mas é na SIC que trabalha há muito. Atualmente, manda nas audiências no horário vespertino. Já trabalhou também na TVI, de 2003 a 2011.

Rita Pereira

Saltou para a fama em "Morangos com Açúcar". Nos últimos dois anos, afirmou-se como "influencer" nas redes sociais e na apresentação de programas na TVI.

A sondagem foi realizada pela Aximage para o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre figuras públicas da televisão. O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 8 de julho, foram recolhidas 624 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de 624 entrevistas corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,90%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.