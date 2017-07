Multiusos de Guimarães recebe final do Festival RTP da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:26, atualizado às 19:31 Facebook

A cidade de Guimarães vai acolher a final do Festival RTP da Canção 2018, que irá determinar o concorrente português ao Festival Eurovisão da Canção.

Tal como o presidente da RTP, Gonçalo Reis, já tinha colocado em hipótese ao JN, o concurso musical vai mesmo rumar ao norte do país. A final acontece em Guimarães.

Será a partir do Pavilhão Multiusos de Guimarães que a estação pública irá emitir a final do seu Festival da Canção, uma tradição que conta com mais de 40 anos no nosso país.

Esta é a primeira vez em 16 anos que o Festival RTP da Canção se realiza fora da capital. A última tinha sido em 2001, em Santa Maria da Feira.

Portugal venceu pela primeira vez o Festival da Eurovisão, no passado dia 13 de maio, com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral, pelo que, a próxima edição do certame acontece, pela primeira vez, em Portugal.

A RTP e a União Europeia de Radiodifusão (UER) confirmaram, esta terça-feira à tarde em conferência de imprensa, que o Meo Arena, no Parque das Nações, em Lisboa, foi o palco escolhido para receber as duas semifinais (8 e 10 de maio) e a final (12 de maio) do Festival Eurovisão da Canção. A informação já tinha sido avançada esta manhã pelo JN.

No Terreiro do Paço, bem no centro de Lisboa, vai ficar montado o Europarque, um espaço preparado para receber os fãs do concurso de música.