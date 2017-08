Barcelona informa que Neymar anunciou saída do clube

Hoje às 12:12, atualizado às 13:03 Facebook

O FC Barcelona informou, esta quarta-feira, que Neymar comunicou o desejo de deixar o clube. Catalães recordaram que a cláusula de rescisão é de 222 milhões de euros.

Está confirmado o divórcio. E está à vista a mais cara transferência da história do futebol mundial. O Barcelona FC anunciou, esta quarta-feira, que esteve reunido com Neymar, o pai e um representante do futebolista brasileiro.

Na reunião, Neymar anunciou "a decisão de deixar o clube", revela o FC Barcelona. "Em face desta posição, foram informados de que existe uma cláusula de rescisão de 222 milhões de euros que tem de ser depositada na íntegra", para ser possível a transferência para o PSG.

O comunicado do Barcelona chegou três horas depois de o clube ter anunciado que Neymar se despediu dos colegas, esta quarta-feira de manhã, no primeiro treino dos catalães depois de uma digressão nos Estados Unidos.

"O jogador chegou ao treino, como previsto, e comunicou aos colegas que se vai embora. O treinador [Ernesto Valverde] deu-lhe autorização para não treinar e tratar do seu futuro", disse um porta-voz do clube catalão, citado pelas agências AFP e EFE.

Depois de ter chegado à Cidade Desportiva Joan Gamper e de se ter despedido dos colegas, o avançado brasileiro abandonou, pouco depois, as instalações do clube catalão.

Na terça-feira, o FC Barcelona tinha congelado a verba de 26 milhões de euros referente ao prémio de renovação de contrato com Neymar, para demover o futebolista brasileiro a rumar ao Paris Saint-Germain.

"Em resposta à reclamação da verba exigida pelo bónus de renovação do contrato, o clube deixou claro uma vez mais que está depositada num notário até que o caso esteja resolvido", esclareceu o Barcelona, no mesmo comunicado, publicado às 12 horas (13 em Espanha) no site do clube.

Os 26 milhões de euros foram acordados há um ano, quando Neymar renovou até 2021, numa altura em que já era cobiçado pelo clube parisiense.

O novo contrato previa o pagamento de um prémio de assinatura no ano seguinte e o aumento da cláusula de rescisão de 200 para 222 milhões de euros, verba que o PSG está disposto a suportar.

Depois de uma digressão aos Estados Unidos, na qual o FC Barcelona venceu o rival Real Madrid (3-2), Juventus (2-1) e Manchester United (1-0), Neymar não regressou com a equipa a Espanha, rumando à China para participar numa série de eventos promocionais.