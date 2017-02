Júlio César, Jardel, Filipe Augusto e Carrillo no onze

Luís Antunes Hoje às 19:37, atualizado às 19:40 Facebook

As entradas de Júlio César, Jardel, Filipe Augusto e Carrillo constituem as principais novidades no onze do Benfica que, na noite desta terça-feira, enfrenta o Estoril, na Amoreira, em jogo das meias-finais da Taça de Portugal.

Ederson, Luisão, Pizzi e Salvio foram poupados por Rui Vitória.

Já o Estoril alinhará com Luís Ribeiro, Dankler, João Afonso, Brandão, Joel, Diogo Amado, Eduardo Teixeira, Matheus Oliveira, Matheus Índio, Kléber e Licá.

Os encarnados iniciam a luta pela 36ª presença na final do Jamor. Os canarinhos desejam reencontrar a história e repetir a estada de 1944.