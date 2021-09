Ator Michael K. Williams encontrado morto no seu apartamento

JN Hoje às 22:03 Facebook

O ator do "The Wire", Michael K. Williams, foi encontrado morto, durante a tarde desta segunda-feira, no seu apartamento em Brooklyn, Nova Iorque, nos EUA.

Segundo o "New York Post", Michael K. Williams, de 54 anos, foi encontrado pelo sobrinho na sala de estar do apartamento.

A causa da morte ainda está por apurar, mas suspeita-se de uma overdose. "Não há indicação de crime. A entrada não foi forçada, o apartamento estava em ordem", disse uma fonte policial.

O ator - atualmente nomeado para o Emmy como melhor ator secundário por "Lovecraft Country" - ficou famoso pelo seu papel como Omar Little na série televisiva "The Wire'' e como Chalky White em "Boardwalk Empire''. Williams já tinha falado abertamente sobre a sua luta com as drogas ao longo dos anos, inclusive durante as filmagens de "The Wire", dizendo o papel de Omar Little, que rouba traficantes, o afetou na vida real.