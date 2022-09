Ator Robert Cormier, de "Heartland", morre aos 33 anos

JN Hoje às 17:34 Facebook

O ator canadiano Robert Cormier, que interpretava Finn Cotter na série "Heartland", perdeu a vida na sequência de uma queda, segundo informou a família.

O ator, natural de Toronto, no Canadá, morreu na sexta-feira passada, mas só hoje foi conhecida a notícia do seu falecimento. Segundo revelou uma das suas três irmãs, Stephanie, ao jornal "The Hollywood Reporter", Robert Cormier faleceu no passado dia 23, num hospital em Etobicoke, Ontário, de ferimentos sofridos numa queda.

Robert Cormier participou em várias séries de televisão, nomeadamente na terceira temporada de "Slasher", da Netflix, onde interpretou Kit Jennings; e ainda em "Ransom", da CBS. No ano passado, apareceu em dois episódios da série "American Gods" e estava no elenco do drama familiar "Heartland", que em Portugal se pode ver no catálogo daquela plataforma de streaming.

"O Robert era um atleta, um ator e um bom irmão. Ele tinha paixão por ajudar os outros e estava sempre à procura de ir mais longe. Gostava de noites de cinema com a sua família e admirava muito o seu pai. Ele marcou muitas pessoas ao longo da sua vida, na sua família, colegas e amigos", pode ler-se no obituário do ator, que será sepultado domingo, em Etobicoke.