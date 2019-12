Camila Cabello e Black Eyed Peas no Rock in Rio

Ontem às 21:29 Facebook

A estrela da pop adolescente Camila Cabello vai atuar pela primeira vez em Portugal, no Rock in Rio Lisboa 2020 (RiR). O concerto está agendado para 20 de junho, o mesmo dia em que vão atuar também os Black Eyed Peas.

Ambos os nomes foram revelados esta quarta-feira pela organização, que já tinha anunciado também o regresso dos Foo Fighters a Portugal. A banda de Dave Grohl vai atuar no dia seguinte.

Com dois álbuns editados - "Camila" (2018) e Romance (2019) - a cubana Camila Cabello já conquistou dois Grammy Latinos com a música "Mi Persona Favorita", que canta com o espanhol Alejandro Sanz, e tem já no currículo sucessos globais como "Havana" ou "Señorita", com Shawn Mendes.

Os Black Eyed Peas são uma das bandas mais conhecidas do Mundo, com uma carreira de 27 anos e 76 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A banda norte-americana tinha atuado na primeira edição do RiR Lisboa, em 2004.

O RiR está marcado para dos fins de semana 20/21 e 27/28 de junho de 2020.