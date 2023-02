É desta. Netflix diz que vai acabar com a partilha de contas

A partilha de contas da Netflix tem os dias contados. O serviço de streaming prepara-se agora para impedir que pessoas que não vivam na mesma casa partilhem a conta na plataforma.

Segundo o site da Netflix, uma conta destina-se apenas "a pessoas que vivem juntas numa única casa". No entanto, a plataforma de streaming diz que mais de 100 milhões de espectadores assistem a conteúdo com contas de outras pessoas.

Embora as contas possam ser partilhadas numa casa, a Netflix delineou agora novas medidas para garantir que qualquer dispositivo que use a conta esteja associado à localização principal do titular da conta. Para isso, a empresa vai usar o endereço IP, ​​​​​​IDs de dispositivos e atividades da conta para detetar em que local é que os utilizadores estão a entrar na conta. Em relação ao uso da Netflix em dispositivos móveis, como telemóveis ou tablets, a Netflix vai considerá-los confiáveis se estiverem ligados regularmente à Wi-Fi da casa. Porém, se um dispositivo de fora de casa entrar ou for usado constantemente, a Netflix poderá solicitar a verificação do dispositivo antes que possa ser usado.

Para essa verificação, a Netflix vai enviar um link para o endereço de e-mail ou número de telemóvel associado ao titular da conta principal com um código de quatro dígitos que precisará de ser inserido no dispositivo não confiável num prazo de 15 minutos. Esta verificação "pode ser exigida periodicamente" ou se o utilizador permanecer longe de casa durante um lon go período de tempo.

Numa entrevista à "Variety" em janeiro, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, admitiu que esta medida "não seria universalmente popular" e que a empresa começaria a aplicar o novo regime, dando aos clientes que continuam a partilhar contas a oportunidade de pagar um valor extra pelo uso em várias residências. Aliás, a Netflix está a testar, desde o ano passado, em algumas partes da América do Sul, um recurso que permitirá que os utilizadores adicionem subcontas para até duas pessoas com quem não moram.

A Netflix não anunciou a data em que esta medida entrará em vigor, devendo começar a ser aplicada "no final do primeiro trimestre de 2023".

Mais de 230 milhões de assinantes no Mundo

A Netflix possui atualmente 230,75 milhões de assinantes, tendo superado as expectativas do mercado para o último trimestre, de acordo com um comunicado de resultados publicado em janeiro.

Em 2022, a plataforma perdeu quase 1,2 milhões de assinantes no primeiro semestre, mas voltou a atrair milhões de clientes no terceiro trimestre e ganhou 7,66 milhões de novos assinantes entre outubro e dezembro, um número acima do esperado.

O serviço de streaming beneficiou de estreias de sucesso, como as novas temporadas de "The Crown", uma série sobre a família real britânica, e "Emily in Paris", mas também de novos programas, como a série documental "Harry & Meghan" e a série "Wednesday".

Por outro lado, no quarto trimestre, a empresa teve 7,85 mil milhões de dólares (equivalente a 7,19 mil milhões de euros) de receita, mas gerou apenas 55 milhões de dólares (50 milhões de euros) de lucro líquido, valor abaixo dos esperados 257 milhões de dólares (235 milhões de euros).