Em "Assassination Classroom" há um professor de outro mundo

F. Cleto e Pina Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A excelência da missão de quem ensina como tema base num contexto fantasioso.

Geralmente, o mangá, a banda desenhada japonesa, é associado à aventura e ao fantástico - e às muitas adaptações ou versões em cinema de animação - mas essa é apenas a base do icebergue cada vez mais vasto que domina os mercados ocidentais. Na entanto, no Japão, existem mangás para todos os géneros de público e de todas as temáticas imagináveis.

"Assassination Classroom" revela-se bem mais do que aquela generalização, apesar da sua premissa base não o indiciar: um ser extraterrestre, o Korosensei, de aspeto simpático, esponjoso e com tentáculos, destruiu grande parte da Lua e promete fazer o mesmo ao nosso planeta dentro de um ano. Entretanto, assumiu o lugar de professor de uma turma de alunos excluídos e marginalizados devido às suas origens sociais, fracas notas ou mau comportamento, num grande colégio nipónico. Como primeira tarefa, o estranho professor encarrega-os de o assassinarem, para o impedirem de destruir a Terra.

É verdade que isto soa estranho e pouco incentivador para quem procura uma leitura mais estimulante mas, ao longo dos vários volumes, é traçado um retrato forte do que um professor realmente deve ser: alguém que cria laços com os alunos, que os ouve, os procura entender, ajudar, dirigir e motivar segundo as suas preferências e opções, tendo o ensino como tarefa, mas a realização integral como principal propósito.

Num relato vivo e dinâmico, muitas vezes divertido, mas com momentos mais profundos e tocantes, vamos assistindo ao crescimento de cada aluno, à descoberta que cada um faz de si próprio, à obtenção de sucessivas vitórias e ao criar de uma relação inabalável com o seu mestre e amigo, mesmo que a proposta inicial continue de pé.

Numa saga longa para os padrões europeus, a apenas dois volumes do final da série - que a Devir já garantiu ir publicar este ano - ela começa a adquirir contornos épicos. Com a data limite à porta e o Korosensei capturado por mercenários apostados em receber o prémio pela sua cabeça, é marcante ver como um professor de outro mundo conseguiu tocar o coração dos seus alunos humanos, fazendo deles melhores estudantes e melhores pessoas, capazes de abdicarem de tudo para salvarem aquele que se tornou tão especial para eles.

Assassination Classroom #19

Yusei Matsui

Devir