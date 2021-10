"Estou arrasado". Realizador atingido por Alec Baldwin no ombro fora de perigo

JN Hoje às 18:35 Facebook

O realizador do filme "Rust", Joel Souza, que foi hospitalizado após ser atingido pelo ator Alex Baldwin, disse estar "arrasado" com o evento trágico que tirou a vida à diretora de fotografia Halyna Hutchins.

"Estou arrasado por perder a minha amiga e colega Halyna. Ela era gentil, vibrante, incrivelmente talentosa, lutou por cada centímetro e sempre me incentivou a ser melhor", afirmou, num comunicado enviado ao "Deadline". "Os meus pensamentos estão com a família neste momento tão difícil. Estou grato pela demonstração de afeto que recebemos da nossa comunidade de cineastas e dos habitantes de Santa Fé. (...) Com certeza vai ser uma ajuda na minha recuperação".

Enquanto Joel Souza, de 48 anos, foi admitido na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, o incidente tirou a vida a Halyna Hutchins, de 42 anos.

O acidente ocorreu durante a tarde (hora local) de quinta-feira, onde estavam a ser filmadas várias cenas do "western", do qual Alec Baldwin era produtor e protagonista. O ator recebeu uma arma que, ao contrário do que pensava o assistente de realização que a entregou, tinha munições reais.

Ao manusear a arma no cenário, em vez de disparar pólvora seca, Baldwin desferiu um tiro fatal sobre a diretora de fotografia, atingindo-a no peito. A mesma munição feriu no ombro o realizador Joel Souza, que está livre de perigo e já teve alta do hospital.

Não há ainda certezas sobre quantos cartuchos foram disparados, tendo um invólucro sido retirado da arma depois do acidente pela responsável pelo armeiro no local de rodagem, Hannah Gutierrez. A arma foi entregue à polícia quando chegou ao local.

Baldwin, que se disse "devastado" com a tragédia, apresentou-se voluntariamente à polícia e prestou declarações. Não foi feita qualquer acusação ou detenção. A rodagem do filme foi suspensa por tempo indeterminado.