Festival Vilar de Mouros volta em agosto e tem Limp Bizkit na sua rota

Organização revelará cartaz completo este mês e promete "salto qualitativo". Palco histórico vai ser reativado.

Os Limp Bizkit cancelaram a atuação de 2022 em Vilar de Mouros, mas a banda norte-americana voltou à estrada e na sua rota pelo Reino Unido e Europa encaixa qualquer uma das datas do festival na mítica aldeia de Caminha, marcado para 25, 26 e 27 de agosto.

A organização, a cargo da produtora Surprise & Expectation, ainda não anunciou oficialmente qualquer nome, mas o célebre grupo de nu-metal do vocalista Fred Durst, que no fim de abril atuou em Munique, na Alemanha, e no verão andará em digressão pela Europa, vai garantir o seu regresso a Portugal, apurou o JN.