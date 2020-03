FITEI 2020 foi cancelado mas já tem data para 2021

JN Hoje às 12:19 Facebook

A edição 2020 do Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), no Porto, foi cancelada, anunciou, esta sexta-feira, a organização.

"Perante a pandemia do Sars-Cov-2 (novo coronavírus), declarada pela Organização Mundial de Saúde a 13 de Março, e o aumento exponencial de casos de Covid-19 em Portugal, que levou a que o Estado de Emergência tenha sido decretado a partir de 19 de Março, em todo o território nacional, com fortes restrições na mobilidade dos cidadãos, cancelamento das ligações aéreas com vários países e fecho parcial das fronteiras, fomos forçados a cancelar a edição do FITEI 2020", informou o festival de teatro, em comunicado.

A organização sublinha ainda que "todos os artistas foram contactados e disponibilizaram-se a voltar para o ano", acrescentando que recebeu "mensagens de apoio e carinho de artistas internacionais, que estariam connosco na edição de 2020 - como Renata Carvalho, Manuela Infante e Sergio Boris e que se comprometem a voltar para o ano".

Apesar do cancelamento da 43.ª edição, que estava prevista para decorrer entre 29 de abril e 10 de maio, o próximo FITEI tem já data marcada para 2021: 28 de abril a 16 de maio.

O festival Dias da Dança, que deveria ocorrer em abril, foi também adiado para 2021.