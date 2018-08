Cristina Ferreira muda-se para a SIC

JN Hoje às 17:28 Facebook

Cristina Ferreira, um dos rostos mais conhecidos e diretora de conteúdos não informativos da TVI, vai mudar-se para a SIC.

Desde 2002 que Cristina Ferreira se foi afirmando como um nome incontornável da estação de Queluz, principalmente depois de ter passado a fazer dupla com Manuel Luís Goucha, nas manhãs da TVI.

Em abril deste ano, durante a apresentação no novo blogue de Judite de Sousa, Cristina Ferreira disse estar "muito feliz na TVI", numa altura em que o seu contrato com a estação televisiva se aproximava do fim. "O que se fala, pode-se falar à vontade, porque eu e os dirigentes da TVI sabemos como estamos a preparar o futuro", assegurou na altura à N-TV.

Segundo apurou o JN, a mudança da estrela da TVI para a SIC já é uma certeza e estará para breve. O jornal "Público" adianta que Cristina Ferreira vai apresentar as manhãs da estação, colocando-se em competição direta com Manuel Luís Goucha e o programa que apresentou até agora.