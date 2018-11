Morreu Stan Lee, o criador de Homem Aranha

Hoje às 19:02 Facebook

O editor da Marvel Comics Stan Lee, criador de super-heróis como Homem Aranha, Incrivel Hulk, Iron Man e Fantastic Four, morreu hoje, em Los Angeles, aos 95 anos, noticiou The Hollywood Reporter.

Escritor, argumentista, criador de personagens como X-Men, Stan Lee morreu hoje de manhã, no Centro Médico Cedars-Sinai, de acordo com fontes hospitalares citadas pela publicação especializada The Hollywood Reporter.

"O meu pai amou todos os seus fãs. Foi o maior e mais decente dos homens", disse a filha do criador da Marvel, Joan Celia Lee, à publicação online TMZ, numa reação à morte, citada pela agência espanhola de notícias, Efe.