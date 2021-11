Irene Flunser Pimentel vence Prémio Fundação Calouste Gulbenkian, História da Europa 2021 com "Holocausto"

Sara Magalhães Hoje às 13:26 Facebook

A historiadora portuguesa foi distinguida pela Academia Portuguesa de História com o Prémio Fundação Calouste Gulbenkian, na categoria História da Europa, pela sua mais recente obra "Holocausto".

A historiadora, Irene Flunser Pimental foi distinguida pela Academia Portuguesa de História com o Prémio Fundação Calouste Gulbenkian, História da Europa 2021 pela obra "Holocausto", publicada em 2020. O prémio será entrega a 8 de dezembro nas instalações da Academia Portuguesa de História, em Lisboa.

"Holocausto" fui publicado em setembro de 2020 pela Temas e Debates e aponta o foco ao lado português no maior genocídio do século XX, com mais de seis milhões de judeus assassinados durante a II Guerra Mundial.

Flunser Pimentel já tinha abordado o Holocausto, ou Shoá, em "Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial".

Segundo a autora, "Holocausto" tenta "desfazer confusões, contribuindo para um conhecimento maior da Shoá, e também do papel de Portugal face a esse terrível acontecimento, com base na minha própria investigação, mas também na profusa bibliografia existente sobre o tema, em geral, e relativamente a Portugal, em particular", lê-se em comunicado de imprensa.

"Holocausto" foi incluído no Plano Nacional de Leitura.

Irene Flunser Pimentel é mestre em História Contemporânea e doutorada em História Institucional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, dedicando-se ao estudo do Portugal contemporâneo. Foi galardoada com o Prémio Pessoa em 2007. Em 2012 recebeu o Prémio Máxima de Literatura na categoria de Ensaio por "A cada um o seu lugar - A política feminina do Estado Novo". Também foi condecorada, em 2015, Chevalier da Ordem Nacional da Legião de Honra pelo Governo francês.

A Fundação Calouste Gulbenkian patrocina três prémios, no valor de 2 mil euros, que destacam obras históricas nas categorias de História Moderna e Contemporânea de Portugal, História da Presença de Portugal no Mundo e História da Europa.

Ainda este ano, a Academia Portuguesa da História irá entregar os prémios Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão - História, Dr. P. M. Laranjo Coelho, Lusitania - História de Portugal, EMEL - História dos Caminhos, Percursos e Mobilidade, Pina Manique. Do Iluminismo à Revolução Liberal, Vila das Alcáçovas e CTT - Correios de Portugal, S.A.