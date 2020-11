Concorrência dá luz verde à entrada do Grupo Bel na dona do JN

JN/Agências Hoje às 11:13 Facebook

A Autoridade da Concorrência deu luz verde ao Grupo Bel, do empresário Marco Galinha, para ficar com o controlo exclusivo da Global Notícias - Media Group, e respetivas subsidiárias.

A decisão de não oposição à operação de concentração, que a Autoridade da Concorrência conclui não ser "suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva" no mercado nacional ou numa parte substancial dele, foi tomada na terça-feira. Também ontem, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social deu luz verde ao negócio, autorizando Marco Galinha a ficar com o controlo da Global Media, dona da do "Jornal de Notícias", "O Jogo", TSF e "Diário de Notícias", entre outros títulos, e acionista da Lusa.

A operação de concentração foi concretizada pela Páginas Civilizadas, uma empresa veículo do Grupo Bel, que adquiriu o controlo exclusivo da Global Notícias - Media Group e respetivas subsidiárias.

O grupo Bel, que apresentou uma proposta de compra da Media Capital em abril, foi fundado em 2001 por Marco Galinha e tem atividades em vários setores, entre os quais máquinas de venda automática e aeronáutica. Aatravés da subsidiária Memorypack Unipessoal, detém uma participação no grupo de media Megafin, que é proprietária do Jornal Económico. É também proprietário da empresa de sondagens Aximage.

A operação de concentração inclui um acordo parassocial em relação à Global Media, bem como um contrato de compra e venda de ações.