Impresa confirma "aparente" ataque informático aos sites do Expresso e da SIC

Os sites do jornal Expresso e da SIC, do grupo Impresa, estão em baixo, este domingo, na sequência de um aparente ataque informático.

Ao tentar aceder aos portais surge uma mensagem do Lapsus Group, alegado autor do ataque. "Os dados serão vazados se o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", pode ler-se na mensagem.

A Imprensa confirmou, entretanto, numa publicação no Twitter, que "os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estão temporariamente indisponíveis, aparentemente alvo de um ataque informático, e que estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação".

No Twitter do semanário Expresso há também uma publicação que faz referência ao Lapsus Group.