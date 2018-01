SIC quer João Manzarra no confronto com Manuel Luís Goucha

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:51 Facebook

O programa "Supernanny" ainda nem se estreou, mas a SIC já ultima os pormenores para aquela que será a sua próxima aposta dos domingos à noite, o concurso "Divertidamente", cujas inscrições já estão abertas ao público. E todos os trunfos possíveis vão ser postos em cima da mesa.

Tudo para tentar derrubar Manuel Luís Goucha, o primeiro homem em Portugal a conduzir o "reality show" "Casa dos segredos", da TVI. O JN sabe que a estação de Carnaxide pretende colocar João Manzarra à frente da condução do seu novo programa. A decisão final será tomada nos próximos dias.

"O João é a pessoa mais indicada para este formato e aquela que, neste momento, pende mais para a escolha da SIC, que quer um rosto forte para a luta que se avizinha", revelou uma fonte conhecedora do processo ao nosso jornal.

A batalha a que se refere é, claro, o parecer surpreendente de Bruno Santos, diretor-geral de antena e de programas do canal de Queluz de Baixo, para a apresentação da sétima edição de "Secret Story", depois de decidir afastar Teresa Guilherme do programa. A apresentadora conduziu as últimas cinco edições do "reality show", depois de a primeira ter sido feita por Júlia Pinheiro, que se transferiu para a SIC logo após o seu fim.

Sem Teresa Guilherme e com o intuito de colocar um homem à frente da "Casa", Goucha foi o escolhido pelo homem forte da TVI, naquele que será o maior desafio profissional para o comunicador de 63 anos. Um desafio "avassalador" e "importantíssimo", classifica. "Aquilo que posso prometer é empenhar-me. Isto vai obrigar-me a um trabalho hercúleo, quase, até porque herdo a dedicação e o empenho de uma apresentadora que marca a história das últimas cinco edições", admitiu o apresentador no dia em que foi apresentado como o próximo rosto do formato.

Antes de se dedicar ao "reality show", Manuel Luís Goucha foca as suas atenções em mais uma edição de "A tua cara não me é estranha", que volta a dividir com Cristina Ferreira e cujas gravações se iniciaram esta quinta-feira.

O que esperar do concurso da SIC

Adaptado de um formato britânico e anunciado como um "concurso revolucionário", "Divertidamente" vai colocar à prova os espectadores que nele se inscreverem em jogos físicos e de lógica. Sempre com uma componente presente: a da diversão.

À semelhança da "Casa dos segredos", a estreia do novo "game show" da SIC está prevista ainda para o primeiro trimestre deste ano.