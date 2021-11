Miguel Real: "Está por nascer quem nos vai mostrar o verdadeiro Saramago"

Sérgio Almeida Hoje às 14:09 Facebook

As obras de Fernando Pessoa e José Saramago são as mais preparadas para resistir à passagem do tempo, defende o ensaísta e ficcionista Miguel Real no seu novo livro, dedicado aos dois vultos da literatura. "São um espelho crítico do seu tempo", justifica o autor, que exclui a possibilidade de um escritor português contemporâneo beneficiar de uma aclamação internacional idêntica.

Ao longo de mais de duas centenas e meia de páginas, Miguel Real coloca frente a frente as obras de Pessoa e Saramago. Apesar da natureza muito distinta, o crítico literário acredita que há pontos em comum surpreendentes entre ambos, como a transgressão estética e a inventividade linguística.

Tal como aconteceu com Fernando Pessoa várias décadas após a sua morte, também a avaliação em torno da obra de José Saramago tenderá a ser diferente no futuro, diz Miguel Real, convencido de que as obras clássicas são renovadas geração após geração.