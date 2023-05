Morreu a cantora Tina Turner

JN Hoje às 19:41 Facebook

A cantora Tina Turner morreu, esta quarta-feira, aos 83 anos, em casa perto de Zurique, na Suíça.

"Com ela, o Mundo perde uma lenda da música e um modelo", lê-se no comunicado que anuncia a morte da artista, que, nos últimos anos, sofreu vários problemas de saúde, tendo sido diagnosticada com cancro intestinal em 2016 e realizado um transplante de rim em 2017.

A cerimónia fúnebre será restrita à família e amigos próximos.

Nascida em 26 de novembro de 1939, Nutbushe, Tennessee, EUA, Tina Turner encontrou a fama no final dos anos 1960 como cantora da banda Ike & Turner Revue, mas depois ganhou fama como artista solo. Os seus maiores sucessos incluem "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" e "The Best".