A artista escocesa morreu aos 34 anos na sua casa em Atenas, na Grécia. Sophie tinha 34 anos. Trabalhou com nomes como Madonna, Charli XCX e Vince Staples.

A informação foi dada este sábado pela equipa da produtora e compositora. A causa da morte apontada foi um "acidente súbdito". "Neste momento, o respeito e a privacidade para a família são a nossa prioridade", explicam em comunicado, citados pelo jornal "The Guardian".

Considerada um ícone da pop eletrónica, Sophie lançou o seu single de estreia em 2013, "Nothing More to Say". Em 2018, a carreira deu pulo com o álbum de estreia "Oil of Every Pearl"s Un-Insides", que foi nomeado para um prémio Grammy.

O mérito valeu-lhe também colaborações com cantoras pop como Madonna (co-escreveu o single "Bitch I'm Madonna" de 2015), Charli XCX e o rapper Vince Staples.

Além do sucesso nos palcos, Sophie também quebrou barreiras: foi a primeira transgénero a ser nomeada para os prémios Grammy. "Não só pela produção engenhosa e a criatividade, mas também pela mensagem e a visibilidade que foi alcançada. Um ícone de libertação", elogiou a sua equipa em comunicado.