"Framing Britney Spears" lança uma nova luz acerca da tutela que o pai da cantora exerce sobre a estrela e questiona a cultura de misoginia que rodeou grande parte da sua carreira. O documentário produzido pelo jornal "The New York Times" estreia, esta segunda-feira, em Portugal.

"A minha solidão está a matar-me" ("My loneliness is killing me"). Em 1998, uma jovem norte-americana da pequena cidade de Kentwood, do estado do Louisiana, lançava o single "Baby One More Time" e estava longe de imaginar que, anos mais tarde, o refrão da canção seria usado como arma de um protesto pela sua liberdade. É assim que começa o documentário "Framing Britney Spears": uma comunidade de fãs do movimento #FreeBritney ("Libertem a Britney") espera à porta do tribunal de Los Angeles pelas novidades de mais uma audiência sobre a tutela da cantora. O objetivo é dar a Spears a possibilidade se gerir a si mesma - desde 2008 que o pai Jamie gere a carreira e controla a fortuna da artista norte-americana.