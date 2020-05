PCP ainda não tomou decisão sobre o Avante

JN Hoje às 16:53 Facebook

O Partido Comunista Português anunciou, esta quinta-feira, que ainda não tomou uma decisão sobre a realização da Festa do Avante

"A Festa do Avante não é um simples festival de música, é uma grande realização políticocultural que se realiza desde 1976, muitos anos antes da existência daquele tipo de festivais", diz o partido.

No entanto, em comunicado, o PCP anunciou que uma "posição mais detalhada" sobre o evento, agendado para 4, 5 e 6 de setembro, no Seixal (Setúbal), "será tomada no conhecimento concreto da disposição legal que venha a ser adotada."

O Governo proibiu, esta quinta-feira, a realização de festivais de verão até 30 de setembro de 2020.