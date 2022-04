Polícia estava pronta para prender Will Smith durante os Oscars

Maria Oliveira Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Will Packer, produtor da cerimónia dos Oscars, afirmou que a polícia de Los Angeles estava pronta para prender Will Smith, após a agressão a Chris Rock em palco. A revelação foi feita esta quinta-feira, numa entrevista ao Good Morning America, da ABC.

O incidente de domingo, que correu as bocas do mundo, tem novos desenvolvimentos. Na primeira entrevista dada após a cerimónia que premeia o melhor do cinema, Will Packer, produtor dos Oscars, afirmou que as forças policiais perguntaram a Chris Rock se queria que fossem tomadas ações.

O humorista Chris Rock, que sofreu a agressão após ter feito uma piada sobre a mulher de Will Smith, Jada, mostrou-se "indiferente" face à proposta de ação policial, afirmou Packer à ABC.

O ator Will Smith já pediu desculpas por atacar Chris Rock, mas os organizadores dos Oscars e Will Packer estão a investigar o caso.

Num excerto da entrevista, o produtor avançou pormenores sobre a conversa da polícia de Los Angeles com Chris Rock. "Nós vamos apanhá-lo. Estamos prontos para apanhá-lo agora. Podes apresentar queixa, nós podemos prendê-lo", palavras ditas pela polícia a Chris Rock, que se mostrou relutante face às propostas.

O produtor da cerimónia assevera que Chris Rock apenas dizia "não, não", até ao ponto em que Will Packer interrompeu e disse para deixar a polícia terminar.

PUB

"Os outros polícias acabaram de dizer quais eram as opções que ele tinha e disseram 'queres que tomemos alguma ação?' e ele disse 'não'", referiu Packer. Já após a cerimónia ter terminado, um polícia disse que o "indivíduo envolvido recusou apresentar queixa".

Mesmo Chis Rock não querendo avançar com uma ação policial, Packer afirma que a polícia de Los Angeles assegurou que "se as partes envolvidas desejarem um inquérito policial, vai estar aberta a completar a investigação".

A entrevista completa com Will Packer, produtor do filme "Straight Outta Compton", nomeado aos Oscars em 2015, e Girls Trip, em 2017, vai ser exibida esta sexta-feira.

Esta quarta-feira, a Academia do Cinema dos EUA publicou um comunicado a dizer que foram tomadas medidas, mas também que podia ter sido feito mais. "Gostaríamos de clarificar que foi pedido ao Senhor Smith para abandonar a cerimónia e ele recusou. No entanto, também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de maneira diferente", afirma.

A organização já começou um procedimento disciplinar contra Will Smith e vai reunir-se no dia 18 de abril para discutir as ações a tomar. Isso pode incluir "suspensão, expulsão ou outras sanções permitidas pelas leis e normas de conduta", assume.