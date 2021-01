Porto 2001: As marcas que permanecem 20 anos depois

Catarina Ferreira Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

20 anos depois de o Porto ter sido eleito Capital Europeia da Cultura, o JN desafiou quatro protagonistas a fazerem uma viagem retrospetiva

Depois de ter vivido longos meses esventrada, em obras de restauro e reconstrução do espaço público, no dia 13 de janeiro de 2001 a cidade do Porto, que vira recentemente o seu centro histórico elevado a Património Cultural da Humanidade, vestia-se de gala para receber o então presidente da República Jorge Sampaio e a Rainha Beatriz da Holanda, que desceu a rua Passos Manuel até ao Coliseu, para formalizar a abertura oficial da Capital Europeia da Cultura. Em Roterdão assinalava-se o mesmo acontecimento. As duas cidades estariam em foco durante doze meses.

Houve fogo-de-artifício japonês na Ribeira, animação e multimédia, a última tecnologia à época. Houve uma peça inédita de Mário Laginha com filme de João Botelho. E houve Pedro Abrunhosa acompanhado pelos músicos de Prince naquele que era ainda o Pavilhão Rosa Mota. A cidade era outra. Nuno Cardoso era o presidente da Câmara, Manuela de Melo a vereadora da Cultura e Manuel Maria Carrilho, um dos grandes responsáveis pelo acontecimento, o ministro da Cultura.