Rock in Rio adiado para 2021

A edição do Rock in Rio 2020 vai ser reagendada para junho de 2021, anunciou, esta sexta-feira, a organização.

A decisão foi tomada após análise aos efeitos que a pandemia do novo coronavírus está a provocar na indústria dos concertos, que já obrigou ao adiamento para setembro do NOS Primavera Sound e ao cancelamento do Festival de Músicas do Mundo de Sines.

"Das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da Cidade do Rock num momento que acreditamos ainda não ser favorável (maio), pelo que tomámos a decisão de alterar as datas da 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021", explica Roberta Medina, em comunicado.

A vice-presidente executiva do festival, cuja edição portuguesa acontece habitualmente de dois em dois anos, acrescenta ainda que o Rock in Rio 2022 vai também voltar ao Parque da Bela Vista.

A edição deste ano estava agendada para os dias 20-21 e 27-28 de junho e tinha como cabeças de cartaz nomes como Foo Fighters, Post Malone ou Duran Duran.

"Os bilhetes já adquiridos manter-se-ão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até confirmação do cartaz", explica ainda a organização, que vai prestar mais informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas ao cartaz, quando for levantado o estado de emergência em Portugal, que foi, esta quinta-feira, renovado por mais 15 dias.