Rolling Stones vão ter novo álbum ao fim de 18 anos

A banda de rock britânica The Rolling Stones ainda não se aposentou e, mesmo depois da morte do baterista, deverá voltar aos álbuns de originais no próximo ano.

Depois de lançar "Live Kicks", em 2004, e "A Bigger Bang", em 2005, o grupo voltou a juntar-se num estúdio de Nova Iorque, nestas últimas duas semanas, para preparar um novo álbum, em que participarão o baterista Steve Jordan e o baixista Darryl Jones, revela o jornal britânico "DailyMail".

Com este álbum, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood vão relembrar os fãs que a banda ainda está bem viva.

Apesar de o último ano ter sido difícil para o grupo, com a perda do baterista Charlie Watts, os Stones regressam com força, relatando uma fonte ao jornal britânico "The Sun": "Eles tiveram um golpe nos últimos anos, mas o espetáculo continua - e os Rolling Stones continuam sempre.''.

A mesma fonte desvendou que a banda está a planear uma grande digressão mundial, logo após o álbum ser lançado, incluindo muito provavelmente os Estados Unidos, países da América do Sul e Europa.