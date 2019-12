The National no cartaz do Rock in Rio

Hoje às 19:51 Facebook

Os The National são o quarto nome incluído no cartaz da edição do Rock in Rio Lisboa 2020 (RiR). A banda vai atuar dia 21 de junho, anunciou, esta quinta-feira, a organização.

Liderados por Matt Berninger, os norte-americanos The National lançaram um novo disco este ano ("I am easy to find"), que andam a mostrar numa digressão que, curiosamente, passa hoje pelo Campo Pequeno, em Lisboa.

Esta quarta-feira, o RiR tinha anunciado que Camila Cabello e os Black Eyed Peas vão também atuar na próxima edição. Ambos os concertos estão agendados para 20 de junho.

O outro nome também já conhecido do cartaz do festival são os Foo Fighters, agendados para o dia seguinte.

A oitava edição do RiR está marcada para os fins de semana 20-21 de junho e 27-28 de junho de 2020, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.