Tiago Guedes sai do Teatro municipal do Porto e vai dirigir a Maison de la Danse em Lyon

Tiago Guedes vai dirigir a conceituada Maison de la Danse, em Lyon.

O diretor artístico do Teatro Municipal do Porto foi escolhido por unanimidade por um júri para suceder a Dominique Hervieu, que além de dirigir aquela instituição era codiretor da Biennale de la Danse (cargo que também será assumido por Guedes). Segundo a Maison de la Danse, Tiago Guedes começará a trabalhar no projeto a partir de 1 de julho de 2022 e assumirá o cargo integralmente a 1 de setembro.

O projeto "ON(L)Y Danse - Un futur partagé pour la danse à Lyon" proposto por Guedes foi unanimemente acolhido pelo júri, composto por representantes da cidade de Lyon, do Ministério da Cultura francês, e pelos presidentes da Maison de la Danse e da Bienal de Lyon.

Com esta proposta, Tiago Guedes pretende dar uma identidade comum a três entidades: Maison de la Danse, Biennale de Lyon e Ateliers de la Danse.

No Porto, Tiago Guedes exerce funções de diretor artístico do Teatro Municipal do Porto desde 2014 e é simultaneamente o diretor do Festival Dias da Dança, desde 2016, e do Centro de Residências e Criação Artística CAMPUS Paulo Cunha e Silva, inaugurado em junho de 2021. É atualmente, e com o Teatro Municipal do Porto, um dos principais parceiros do Temporada Cruzada França-Portugal.

Tiago Guedes é regularmente convidado como curador de focos de artes performativas em França e em Portugal e em 2021 recebeu a ordem de Cavaleiro das Artes e das Letras, atribuída pelo Governo Francês. O coreógrafo de Minde foi anteriormente diretor do Festival Materiais Diversos e teve uma carreira como intérprete.

O coreógrafo de Minde foi anteriormente diretor Festival Materiais Diversos e teve uma carreira como intérprete, trabalhando com nomes como João Fiadeiro, Miguel Pereira e Alice Chauchat.

Esta sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e Tiago Guedes darão uma conferência de imprensa onde falarão da saída de Tiago Guedes do Teatro Municipal do Porto e do futuro do teatro municipal do Porto.