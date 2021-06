Tony Carreira hospitalizado em Faro está "bem de saúde"

O músico Tony Carreira foi, esta quarta-feira, hospitalizado em Faro, mas o seu estado de saúde não inspirará cuidados.

O cantor, que perdeu a filha mais nova, Sara Carreira, no ano passado, está a ser observado no Hospital de Faro, e ainda não há detalhes sobre o que motivou a deslocação para aquela unidade de saúde.

Ao que o JN apurou junto de fonte próxima, Tony Carreira está em condição estável.

Em comunicado, a editora do artista, a Sony Music, não avançou com pormenores mas confirmou entretanto, "como forma de esclarecer os fãs", que o artista "foi internado e que se encontra bem de saúde."

As causas para a hospitalização não foram oficialmente divulgadas, por serem "do foro privado", disse ao JN fonte da equipa de "management" do cantor, que sublinhou ainda que na equipa "está toda a gente serena" com o quadro clínico do cantor.

O cantor tem agendado um espetáculo, no dia 23 de julho, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, nos arredores de Lisboa, cuja lotação está já esgotada e que, para já, dever-se-á manter.

Este concerto abre a digressão "Estou aqui", que também vai passar pelo Pavilhão Multiusos, em Guimarães, o Coliseu de Portalegre, o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a Altice Arena, em Lisboa, até ao final do ano, e que prevê ainda a atuação no Cirque Royal de Bruxelas, em março do próximo ano.