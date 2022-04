Um combate renovado entre a luz e as trevas

F. Cleto e Pina Hoje às 14:44 Facebook

Descobrir na BD o que a televisão não chegou a contar. "Outcast" é uma série de Robert Kirkman, criador de "The Walking Dead"

Rome é uma pacata cidadezinha semi-rural, algures nas profundezas da Virgínia Ocidental, onde alguns habitantes vão sendo acometidos por uma estranha tosse e um comportamento ausente, que se torna violento. Convencido da sua possessão, o reverendo Anderson inicia uma cruzada de exorcismos que tem como resultado a expansão do fenómeno.

A seu lado, nem sempre convicto, surge Kyle Barnes, cuja presença, por algum motivo, incomoda os possuídos. A viver uma espiral de auto-destruição, após a entrada em coma da mãe e a complicada separação da esposa, que o afastou da filha, Kyle dúvida da interpretação religiosa do fenómeno e hesita mesmo em envolver-se no seu combate, enquanto ambas as fações tentam aliciá-lo e ele luta por reconstituir a vida familiar. Tudo isto dota "Outcast" de um ambiente tenso e opressivo, mas também de uma relevante faceta humana.

Escrito por Robert Kirkman, criador de "The Walking Dead", "Outcast" foi comprado pela televisão ainda antes de ter sido desenvolvido em BD, mas o sucesso não foi o mesmo e a série seria cancelada no final da primeira temporada.

Curiosamente, neste caso, a versão televisiva era mais fiel ao original do que a famosa história de zombies, quase parecendo uma transposição para o ecrã de vinheta a vinheta, com o mesmo ritmo pausado da BD.

Uma das principais características é os diálogos contidos, muito assertivos, que privilegiam a narração gráfica de Paul Azaceta, assente num grafismo áspero e algo rude, reforçado por um magnífico uso das cores, maioritariamente planas. O todo faz sobressair o registo de terror adoptado pelos autores, sustentado também pelas dúvidas, a incerteza e o desconhecimento que marcam a maior parte do relato.

Com a opção da G. Floy de condensar a edição portuguesa em seis volumes em lugar dos oito originais, o sexto e último da saga, sendo duplo, reforça o clima de suspense em crescendo, que culmina num confronto épico entre as duas fações no qual o papel principal não será caberá aos protagonistas mais previsíveis.

A descompressão final acrescenta algumas explicações e, inevitavelmente num registo de terror, deixa a pairar a dúvida insidiosa se tudo estará realmente terminado.

Outcast #6

Kirkman e Azaceta

G. Floy

240 p., 32,00 €