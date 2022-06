Vem aí um fim de semana de festivais de música de dança no Porto e arredores

JN Hoje às 18:56 Facebook

Festival Elétrico, Brisa Beach Party e Sound Waves acontecem nos próximos dias e apontam para públicos complementares no universo da eletrónica.

No calendário dos eventos musicais de verão sobrava um vasto terreno para um público melómano com vida familiar mais apertada e gostos menos notívagos que vem sendo preenchido com festivais multidisciplinares e disponíveis para uma maior diversidade geracional. O Festival Elétrico, no Parque da Pasteleira, no Porto, entre sexta 1 e domingo 3, é um desses casos. Disposto em cinco espaços, privilegia a música de dança eletrónica, a que junta sessões de meditação, ioga e ecstatic dance (tudo no espaço Energia), uma feira de arte (no Elétrico Art), atividades várias para crianças (Elétrico Kids) e debates sobre uma "nova economia de criadores" (Elétrico Press Start).

O elenco musical, com uma vintena de nomes, é eclético e junta históricos e figuras em ascensão na eletrónica. Sábado 2 brilham mais alto Roza Terenzi e Kink e domingo 3 inclui Floating Points, Kruder & Dorfmeister e Rui Vargas. Esta sexta-feira 1, atenção especial para o americano Seth Troxler, mestre do house e não só; e para DJ Koze, notável malabarista sónico germânico.

Assinalando o retorno pós-pandemia, a Brisa Beach Party cresce para três dias de celebração do mainstream dançável. Sexta-feira 1 ouvir-se-ão Dimitri Vegas & Like Mike, Summerty James e Ryan Marciano, Lucas & Steve, Mike Williams, Danni Gato, Sub Zero Project e Ricardo Lomar. Martin Garrix encabeça sábado 2 e Armin Van Buuren faz tremer domingo 3.

Vinte e uma horas de música sem parar é o que anuncia o Sound Waves. A partir das 16 horas de sábado 1 são ativados dois palcos junto ao Estádio da Barrinha, em Esmoriz. A festa arranca com Zenn e Phill Mor e termina às 13 horas de domingo 3 com SNTS. Cerca de 4 mil pessoas são esperadas, 35% serão estrangeiros. Destaque-se no cartaz a presença de DJ consagrados como Ben Klock, Dave Clarke e Planetary Assault Systems (ou Luke Slater), e de emergentes como Stella Bossi, Klangkuenstler ou Boston 168, além de uma seleção nacional com figuras como Carlos Manaça, Miss Sheila e Du/Art.