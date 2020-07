Académico de Viseu oferece autocarro ao Aves

Nuno Barbosa Hoje às 14:29 Facebook

Clube da LigaPro está solidário com o Aves, que ficou sem o veículo e tem a deslocação ao Algarve, no fim de semana, em risco.

O Académico de Viseu, clube da LigaPro, meteu nas redes sociais uma nota a disponibilizar o autocarro da equipa para ajudar o Aves a poder deslocar-se ao Algarve, onde no fim de semana defronta o Portimonense. Esta quinta-feira, o clube ficou sem o veículo, arrestado por causa das dificuldades financeiras. Como deu conta o JN, a GNR esteve na Vila das Aves a supervisionar o arresto do autocarro assim como de material mobiliário do estádio.

"Tendo em conta, as últimas notícias nos jornais nacionais, o Académico de Viseu Futebol Clube coloca o seu autocarro à disposição do Clube Desportivo de Aves para a equipa realizar a deslocação a Portimão. Juntos pela verdade desportiva com Clube Desportivo das Aves", escreveu nas redes sociais o clube da Beira Alta.