Aguero: "Há 50% de hipóteses de Messi voltar ao Barcelona"

Sergio Aguero, grande amigo e ex-colega de equipa de Messi, revelou que há hipóteses de o astro argentino voltar a representar o Barcelona, clube onde se tornou um dos melhores jogadores da História do futebol.

"Laporta [presidente do Barcelona] devia fazer um esforço para que o Leo volte. Messi nasceu no Barcelona e é lá que tem de retirar-se. Neste momento, dou 50 por cento de hipóteses ao regresso ao Barcelona", afirmou o antigo avançado, em conversa com Piqué, citado pela publicação espanhola "Mundo Deportivo".

Aguero defende ainda que "se o presidente der esse passo, creio que fica mais perto de acontecer", referindo-se ao regresso de Messi ao emblema catalão.

Recorde-se que, após mais de 20 anos ao serviço do Barcelona, Messi trocou a equipa espanhola pelo PSG, devido a divergências com a Direção catalã, também motivadas pelas dificuldades financeiras que o clube tem atravessado.