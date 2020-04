Aguero vai ser professor de espanhol na telescola

Hoje às 22:14 Facebook

O avançado argentino juntou-se à iniciativa da BBC e vai ajudar o canal britânico enquanto as escolas de Inglaterra estiverem encerradas.

Enquanto o futebol não regressa, Sergio Aguero vai entreter-se a... dar aulas.

O avançado argentino dará aulas de espanhol e é uma das várias personalidades mediáticas que vão integrar a iniciativa da BBC, a estação televisiva que vai transmitir as aulas de telescola enquanto as escolas de Inglaterra estiverem encerradas.

"É uma altura difícil para as crianças neste momento, e também para os pais para tentarem manter as crianças focadas na educação a partir casa. A BBC está a fazer um trabalho brilhante para ajudar e sinto-me honrado por fazer parte disso", explicou o jogador do Manchester City.