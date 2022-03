Alcaraz continua a deslumbrar em Indian Wells

Rui Almeida Santos Hoje às 10:34 Facebook

Jovem espanhol, de 18 anos, atingiu os quartos de final após afastar Gael Monfils. Rafa Nadal mantém-se invicto este ano e, na prova feminina, Iga Swiatek não deu hipóteses a Madison Keys.

Rafa Nadal continua sem perder em 2022, o campeão em título de Indian Wells, Cameron Norrie, também seguiu em frente, mas a figura da última madrugada foi Carlos Alcaraz, de 18 anos, que afastou Gael Monfils do torneio californiano.

Uma estrela em ascensão no circuito, Alcaraz, atual número 19 do mundo, há muito que passou de promessa a certeza no ténis mundial. Chegou à Califórnia depois de conquistar o torneio do Rio de Janeiro e, em Indian Wells, ainda não cedeu qualquer set, tornando-se no jogador mais jovem a chegar aos quartos de final da prova depois de Michael Chang, em 1989.

Monfils, que "só" tinha afastado o número 1 do mundo, Daniil Medveved, na ronda anterior, ainda equilibrou no primeiro parcial, que fechou com um 7-5 favorável a Alcaraz. O segundo set foi todo dominado pelo espanhol, como o 6-1 final o demonstra.

Nos "quatros", Carlos Alcaraz encontra Cameron Norrie, vencedor da última edição do torneio americano, e que, na última madrugada, triunfou perante Jenson Brooksby por 2-0, com os parciais de 6-2 e 6-4.

Rafa Nadal precisou de dois tie-breaks para afastar Reilly Opelka, um especialista neste tipo de decisões, mas que caiu perante o espanhol (2-0). Segue-se um sempre interessante duelo com o australiano Nick Kyrgios, que beneficiou da desistência de Jannik Sinner, devido a doença, para avançar no torneio.

Andrey Rublev e Grigor Dimitrov derrotaram, por 2-0, Hubert Hurkacz (7-6 e 6-4) e John Isner (6-3 e 7-6), respetivamente, enquanto Taylor Fritz recuperou de uma desvantagem no duelo com o australiano Alex De Minaur (3-6, 6-4 e 7-6).

A surpresa da ronda foi protagonizada pelo sérvio Miomir Kecmanovic, que afastou o número 6 do mundo, o italiano Matteo Berrettini, por 2-1, com os parciais de 3-6, 7-6 e 6-4.

Na competição feminina, a romena Simona Halep sentiu poucas dificuldades para superar a croata Petra Martic, com um duplo 6-1, enquanto a polaca Iga Swiatek não deu qualquer tipo de hipótese à americana Madison Keys, que derrotou por 2-0 (6-1 e 6-0).