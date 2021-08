Allegri garante que Ronaldo fica na Juventus e Braga apresenta reforço

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador da Juventus abordou o futuro de Cristiano Ronaldo e Benfica garante que a saída de Gedson Fernandes está fora de quesão.

Benfica: Gedson Fernandes tem sido apontado ao Galatasaray mas os encarnados fecharam a porta à saída do médio. Rui Pedro Braz, diretor-geral do Benfica, garantiu que o atleta não vai sair dos encarnados. "Recebemos várias propostas por Gedson Fernandes, tanto da Turquia, como de outros campeonatos. O mais importante é que Gedson vai ficar no Benfica. Ele não vai sair, isso é certo e é a nossa decisão", disse à rádio turca Radyospor.

Já Nemanja Radonjic estará perto de assinar pelos encarnados. O jornal "L´Équipe" garante este sábado que o extremo sérvio já está a caminho de Lisboa para jogar uma época no Benfica por empréstimo do Marselha, com opção de compra. Radonjic assinou pelo Marselha em 2018/19 e, na última temporada, foi cedido ao Hertha de Berlim.

Braga: Yan Couto, de 19 anos, é a mais recente contratação dos arsenalistas. O lateral direito chega por empréstimo do Manchester City até ao final da época e a cedência não inclui opção de compra. "Estou muito feliz por poder representar o SC Braga, é uma honra estar aqui. É um clube muito grande de Portugal e da Europa", afirmou Yan.

Juventus: O treinador da equipa italiana abordou o futuro de Cristiano Ronaldo e garantiu que o português vai ficar no clube de Turim. Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente à Udinese, Massimiliano Allegri vincou que conta com o avançado: "Ronaldo disse-me que fica na Juventus. Li os rumores nos jornais, mas ele sempre treinou bem e mostrou-se sempre à disposição, nunca houve vontade de sair. É um valor acrescido para a nossa equipa, porque nos garante um número elevado de golos".

Tottenham: A equipa de Nuno Espírito Santo está prestes a receber um reforço. Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências internacionais, garantiu que o médio Pape Sarr, de 18 anos, está prestes a trocar o Mainz pelos "spurs", num negócio que vai custar 10 milhões de euros. De acordo com o "Sky Sports", o médio deve assinar um contrato de até seis anos.