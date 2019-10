Nuno Barbosa Hoje às 22:02 Facebook

Foi um erro tremendo do guarda-redes do Lyon, que permitiu ao Benfica somar os primeiros três pontos na presente edição da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

Com o jogo empatado a uma bola, depois dos golos de Rafa, aos 4 minutos, e de Depay, aos 70, Anthony Lopes cometeu um erro monumental. Ao repor a bola em jogo, com as mãos, o guarda-redes internacional português entregou-a a Pizzi, que rematou de primeira para o fundo das redes. E o Estádio da Luz fez a festa.

Apesar do triunfo, o Benfica mantém-se no último posto do Grupo G, com 3 pontos. Na liderança está o Leipzig, com seis, que venceu o segundo classificado, o Zenit (quatro pontos), por 2-1, na Alemanha. No terceiro posto segue o Lyon, igualmente com quatro pontos.

No Red Bull Arena, o Zenit chegou a estar em vantagem, fruto do golo de Rakitskiy, aos 25 minutos, mas na segunda parte o Leipzig operou a reviravolta, por intermédio de Laimer (49m) e Sabitzer (59m).