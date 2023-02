António Salvador, 20 anos no Braga: o presidente que mudou o clube

João Faria Hoje às 13:48 Facebook

Duas décadas de liderança, primeiro da SAD, a seguir do clube, mudaram por completo a imagem do Sporting de Braga. Não desiste do sonho do título.

António Salvador assumiu o cargo de presidente da SAD do Sporting de Braga a 24 de fevereiro de 2003, faz na próxima sexta-feira 20 anos. Desde que, em 2021, Carlos Pereira deixou o Marítimo, passou a ser o segundo líder mais antigo entre as sociedades que competem no escalão principal de futebol, apenas atrás de Pinto da Costa (F. C. Porto), que leva 40 anos de liderança dos dragões.

Então com 32 anos, António Salvador, empresário da construção civil, foi considerado a "solução ideal" para colmatar a grave crise que o clube minhoto atravessava, com salários em atraso a jogadores e restante grupo de trabalho, além de uma situação instável no campeonato, onde se encontrava, após a 23.ª jornada, no nono lugar, seis pontos acima dos lugares de descida.